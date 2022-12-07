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Фирма соратника путина захватила 400 тысяч акров сельхозугодий трех украинских агрохолдингов – WSJ

Фирма соратника путина захватила 400 тысяч акров сельхозугодий трех украинских агрохолдингов – WSJ

Киев • УНН

 • 1266044 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Семейная фирма бывшего министра сельского хозяйства рф Александра Ткачева, который также является давним соратником российского президента владимира путина, захватила сельскохозяйственные угодья трех украинских агрохолдингов площадью 400 тысяч акров на оккупированных россией территориях в результате полномасштабной войны. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Газета ссылается на показания руководителей украинских предприятий, а также на данные украинской разведки и прокуратуры.

Руководители украинских предприятий рассказали, что компания Ткачева "Агрокомплекс" захватила права на около 400 тысяч акров, став одним из крупнейших сельскохозяйственных операторов в Украине.

В распоряжении The Wall Street Journal также оказались документы, которые свидетельствуют о том, что гражданские спецслужбы Украины и прокуратура расследуют вероятную экспроприацию.

Цитата

"россия берет под свой контроль экономику на оккупированных территориях и пытается контролировать всю территорию", – заявил гендиректор украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Holding Дмитрий Скорняков.

По словам Скорнякова, земля HarvEast была разделена на "три транша", и права на 100 тысяч акров земли в Донецкой области, которые находились в собственности или аренде, были переданы "Агрокомплексу".

Вторая украинская компания "Нибулон" потеряла 50 тысяч акров земли из-за рейдерских захватов. Ее гендиректор Андрей Вадатурский сообщил, что считает, что "Агрокомплекс" сейчас обрабатывает эту землю.

Третья компания – "Агротон" обвинила "Агрокомплекс" в захвате 250 тысяч акров.

В материале говорится, что первыми свои земли потеряли те, кто находился на военной или гражданской службе в Украине, либо же проживал за пределами регионов. На фермы приезжали назначенные россией "представители администраций" так называемых "лднр" в сопровождении вооруженных людей.

"Они говорили землевладельцам, что отныне земли принадлежат им, и требовали, иногда под дулом пистолета, переписать права на собственность в соответствии с российскими, а не украинскими законами", – цитирует источник WSJ.

Некоторым фермерам "разрешали" сохранить свои земли при условии, что 70% урожая будет идти в россию или в "лднр".
Компании, у которых забрали земли, сельскохозяйственную технику и урожай, не получили никаких компенсаций.

Владелец компании "Агротон" Юрий Журавлев, в частности, рассказал, что среди тех, кто приехал забирать землю, был "чиновник" "лнр" Валерий Пахниц. Сам Пахниц сказал WSJ, что землю не экспроприировали.

Журавлев добавил, что на ферму также приезжал крымский "чиновник" Павел Харламов. В разговоре с журналистами последний сказал, что косвенно связан с объединением сельскохозяйственных активов в "лнр", и подтвердил, что в этом участвуют российские компании. По его словам, земли не экспроприируются, поскольку они "уже принадлежат луганчанам".
"Агрокомплекс" не ответил на электронные письма и звонки. Кроме того, газете не удалось связаться и с Ткачевым.
Что касаемо Ткачева – он является членом российской деловой и политической элиты, часто фотографировался с президентом россии.

После работы на посту губернатора Краснодарского края Ткачев занимал должность министра сельского хозяйства россии с 2015 по 2018 год.

По словам местных активистов, через "Агрокомплекс" Ткачев владеет большой виллой и хозяйственными постройками на побережье Черного моря, в регионе, где расположены дачи нескольких ведущих членов российского правительства. В Грузии, по сообщениям местной прессы, Ткачев владеет бывшим домом отдыха Лаврентия Берии, который руководил сталинской тайной полицией.

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