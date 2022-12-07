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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Фірма соратника путіна захопила 400 тисяч акрів сільгоспугідь трьох українських агрохолдингів – WSJ

Фірма соратника путіна захопила 400 тисяч акрів сільгоспугідь трьох українських агрохолдингів – WSJ

Київ • УНН

 • 1266046 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сімейна фірма колишнього міністра сільського господарства росії Олександра Ткачова, який також є давнім соратником російського президента володимира путіна, захопила сільськогосподарські угіддя трьох українських агрохолдингів площею 400 тисяч акрів на окупованих російською територіях внаслідок повномасштабної війни. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Газета посилається на свідчення керівників українських підприємств, а також дані української розвідки та прокуратури.

Керівники українських підприємств розповіли, що компанія Ткачова "Агрокомплекс" захопила права на близько 400 тисяч акрів, ставши одним з найбільших сільськогосподарських операторів в Україні.

У розпорядженні The Wall Street Journal також опинилися документи, які свідчать про те, що спецслужби України та прокуратура розслідують ймовірну експропріацію.

Цитата

"росія бере під свій контроль економіку на окупованих територіях і намагається контролювати всю територію", – заявив гендиректор української сільськогосподарської компанії HarvEast Holding Дмитро Скорняков.

За словами Скорнякова, земля HarvEast була поділена на "три транші", і права на 100 тисяч акрів землі в Донецькій області, які перебували у власності чи оренді, були передані "Агрокомплексу".

Друга українська компанія "Нібулон" втратила 50 тисяч акрів землі через рейдерські захоплення. Її гендиректор Андрій Вадатурський повідомив, що вважає, що "Агрокомплекс" наразі обробляє цю землю.

Третя компанія – "Агротон" звинуватила "Агрокомплекс" у захопленні 250 тисяч акрів.

У матеріалі йдеться, що першими свої землі втратили ті, хто перебував на військовій чи цивільній службі в Україні, або ж проживав за межами регіонів. На ферми приїжджали призначені росією "представники адміністрацій" так званих "лднр" у супроводі озброєних людей.

"Вони говорили землевласникам, що відтепер землі належать їм, і вимагали, іноді під дулом пістолета, переписати права на власність відповідно до російських, а не українських законів", – цитує джерело WSJ.

Деяким фермерам "дозволяли" зберегти свої землі за умови, що 70% урожаю йтиме в росію або в "лднр".
Компанії, у яких забрали землі, сільськогосподарську техніку та врожай, не отримали жодних компенсацій.

Власник компанії "Агротон" Юрій Журавльов зокрема розповів, що серед тих, хто приїхав забирати землю, був "чиновник" "лнр" Валерій Пахніц. Сам Пахніц сказав WSJ, що землю не експропріювали.

Журавльов додав, що на ферму також приїжджав кримський "чиновник" Павло Харламов. У розмові з журналістами останній сказав, що опосередковано пов'язаний з об'єднанням сільськогосподарських активів у "лнр", і підтвердив, що в цьому беруть участь російські компанії. З його слів, землі не експропріюються, оскільки вони "вже належать луганчанам".
"Агрокомплекс" не відповів на електронні листи та дзвінки. Крім того, газеті не вдалося зв'язатися і з Ткачовим.
Щодо Ткачова – він є членом російської ділової та політичної еліти, часто фотографувався з президентом росії.

Після роботи на посаді губернатора Краснодарського краю Ткачов обіймав посаду міністра сільського господарства росії з 2015 по 2018 рік.

За словами місцевих активістів, через "Агрокомплекс" Ткачов володіє великою віллою та господарськими спорудами на узбережжі Чорного моря, в регіоні, де розташовані дачі кількох провідних членів російського уряду. У Грузії, за повідомленнями місцевої преси, Ткачов має колишній будинок відпочинку Лаврентія Берії, який керував сталінською таємною поліцією.

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