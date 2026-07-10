Финтех-экосистема W Group объявила о запуске собственной киберспортивной команды
Киев • УНН
Финтех-экосистема W Group объявила о создании собственной киберспортивной команды WhiteBIT Team. Первый состав сформирован из украинских игроков, тренером стал Михаил Благин.
Финтех-экосистема W Group, в состав которой входят WhiteBIT и white.market, объявила о запуске собственной киберспортивной команды — WhiteBIT Team (WBT).
Первый состав команды сформирован из украинских игроков, а тренерский штаб возглавляет украинец Михаил "kane" Благин — один из самых авторитетных тренеров Counter-Strike, который работал с Gambit Esports и NAVI и победил на PGL Major Kraków 2017.
Еще до официального запуска команда успела заявить о себе:
• победила во втором этапе Чемпионата Украины UESF 2026
• заняла 3–4 место на ESEA League Season 57 Europe Finals
• квалифицировалась в European Pro League Series 8.
Долгосрочная цель команды — квалифицироваться на Counter-Strike Major и закрепиться среди конкурентных команд мирового уровня. Основой для этого станет многолетний опыт экосистемы W Group в спорте и киберспорте: WhiteBIT развивает партнерства с FC Barcelona и Juventus, а white.market много лет сотрудничает с FACEIT, NAVI и Maincast.
Подробнее — в официальном блоге WhiteBIT.