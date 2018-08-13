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Финляндия призвала Россию оказать медицинскую помощь Сенцову

Киев • УНН

 • 8474 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Финляндия призвала Россию обеспечить украинскому режиссеру й Олегу Сенцов медицинское лечение и освободить всех украинских политзаключенных. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает УНН со ссылкой на МИД страны.

Финляндия призвала Россию оказать медицинскую помощь Сенцову

“Здоровье украинского кинорежиссера Олега Сенцова в тюрьме быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия предоставит ему медицинское лечение и освободит всех незаконно задержанных граждан Украины”, — заявил политик.

Напомним, более 100 европейских деятелей культуры, среди которых — министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, кинорежиссеры Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Дэвид Кроненберг, Жак Одияра, Жан-Пьер Дарденн и другие, обратились к российским властям с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщал УНН, 8 августа сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и “конец близок”.

Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр “Мемориал” в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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