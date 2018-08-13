Фінляндія закликала Росію надати медичну допомогу Сенцову
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Фінляндія закликала Росію забезпечити українському режисеру ю Олегу Сенцову медичне лікування та звільнити всіх українських політв’язнів. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, передає УНН з посиланням на МЗС країни.
“Здоров’я українського кінорежисера Олега Сенцова у в’язниці швидко погіршується. Ми очікуємо, що Росія надасть йому медичне лікування та звільнить всіх незаконно затриманих громадян України”, — заявив політик.
Нагадаємо, понад 100 європейських діячів культури, серед яких — міністр культури Франції Франсуаза Ніссен, кінорежисери Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Девід Кроненберг, Жак Одіяра, Жан-П’єр Дарденн і інші, звернулись до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.
Як повідомляв УНН, 8 серпня сестра українського політв’язня Олега Сенцова Наталія Каплан заявила про те, що її брат перебуває в поганому фізичному стані і “кінець близький”.
Олег Сенцов зараз перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, що утримуються в Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням в підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" в Росії вніс Сенцова в список політв'язнів.