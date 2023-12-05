Финляндия, Великобритания и Эстония проводят совместные учения в Балтийском море по защите подводной инфраструктуры

Силы обороны и пограничники Финляндии, Великобритании и Эстонии проводят военные учения в регионе Балтийского моря 4-5 декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Финляндии, передает УНН.

Целью учений является развитие возможностей для наблюдения и защиты подводной инфраструктуры и для отражения подводных военных угроз говорится в сообщении.

Минобороны Финляндии уточняет, что эти учения являются частью усиления присутствия Объединенных экспедиционных сил оборонного сотрудничества (JEF) и наблюдения в регионе Балтийского моря.

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