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Финляндия, Великобритания и Эстония проводят совместные учения в Балтийском море по защите подводной инфраструктуры

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 00:55  •  6775 просмотра

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Финляндия, Великобритания и Эстония проводят военные учения в Балтийском море, чтобы усилить свои возможности в защите подводной инфраструктуры и отражении угроз. Эти учения являются частью усилий Объединенных экспедиционных сил по усилению обороны и наблюдения.

Силы обороны и пограничники Финляндии, Великобритании и Эстонии проводят военные учения в регионе Балтийского моря 4-5 декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Финляндии, передает УНН.

Целью учений является развитие возможностей для наблюдения и защиты подводной инфраструктуры и для отражения подводных военных угроз

говорится в сообщении.

Минобороны Финляндии уточняет, что эти учения являются частью усиления присутствия Объединенных экспедиционных сил оборонного сотрудничества (JEF) и наблюдения в регионе Балтийского моря.

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Эти учения являются одним из сигналов того, как мы можем защищать и вести наблюдение за критической инфраструктурой вместе с нашими союзниками и партнерами

говорится в сообщении.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Фінляндія, Британія та Естонія проводять спільні навчання у Балтійському морі із захисту підводної інфраструктури
Finland, Britain and Estonia conduct joint exercises in the Baltic Sea to protect underwater infrastructure
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Финляндия, Великобритания и Эстония проводят совместные учения в Балтийском море по защите подводной инфраструктуры

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