Финляндия признала танкер, повредивший подводные кабели, непригодным к плаванию
Киев • УНН
Финские власти обнаружили 32 технические неисправности на танкере Eagle S, перевозившем российскую нефть. Судно остается под арестом из-за подозрения в повреждении подводного кабеля между Финляндией и Эстонией.
Финские власти признали задержанный танкер Eagle S, принадлежащий к флоту, который транспортировал российскую нефть, признав его непригодным для морских рейсов из-за серьезных технических неисправностей.
Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Проверка государственного портового контроля выявила на судне 32 технические неисправности, три из которых поставили под угрозу безопасность плавания. В частности, речь идет о проблемах с противопожарной безопасностью, навигационным оборудованием и вентиляцией насосного отделения.
Traficom подчеркнуло, что все эти недостатки должны быть устранены перед тем, как судно получит разрешение на выход в море.
На этой неделе Финляндия подняла со дна морской якорь судна, чтобы продолжить расследование возможных преступных действий с отягчающими обстоятельствами. Финский суд разрешил удерживать танкер под арестом.
Судно, ходящее под флагом Островов Кука, было идентифицировано как член так называемого теневого флота, перевозящего российские нефтепродукты.
Напомним
Правоохранители подняли из Финского залива якорь, который предположительно принадлежит российскому танкеру Eagle S. Находка может быть связана с повреждением коммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией 25 декабря.