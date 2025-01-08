Фінляндія визнала танкер, що пошкодив підводні кабелі, непридатним до плавання
Київ • УНН
Фінська влада виявила 32 технічні несправності на танкері Eagle S, що перевозив російську нафту. Судно залишається під арештом через підозру у пошкодженні підводного кабелю між Фінляндією та Естонією.
Фінська влада визнала затриманий танкер Eagle S, що належить до флоту, який транспортував російську нафту, визнавши його непридатним для морських рейсів через серйозні технічні несправності.
Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Перевірка державного портового контролю виявила на судні 32 технічні несправності, три з яких поставили під загрозу безпеку плавання. Зокрема, йдеться про проблеми з протипожежною безпекою, навігаційним обладнанням і вентиляцією насосного відділення.
Traficom наголосило, що всі ці недоліки мають бути усунені перед тим, як судно отримає дозвіл на вихід у море.
Цього тижня Фінляндія підняла з дна морський якір судна, щоб продовжити розслідування можливих злочинних дій з обтяжуючими обставинами. Фінський суд дозволив утримувати танкер під арештом.
Судно, що ходить під прапором Островів Кука, було ідентифіковано як член так званого тіньового флоту, що перевозить російські нафтопродукти.
Нагадаємо
Правоохоронці підняли з Фінської затоки якір, який імовірно належить російському танкеру Eagle S. Знахідка може бути пов'язана з пошкодженням комунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією 25 грудня.