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Финляндия объявила о закрытии сухопутной границы с Россией до 13 декабря

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 15:21  •  8261 просмотра

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Финляндия закрывает свою сухопутную границу с россией для искателей убежища до 13 декабря, позволяя подавать заявления только в аэропортах и морских портах, ссылаясь на беспокойство по поводу "гибридной деятельности" россии. Закрытие границы, которое начнется в четверг, может быть продлено, если это будет необходимо в интересах национальной безопасности.

Финляндия до 13 декабря закрывает все пункты пересечения на границе с россией для лиц, ищущих убежища, принятие заявлений на предоставление убежища в стране будет открыт только в аэропортах и морских портах. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Премьер заявил, что цель правительства заключается в том, чтобы как можно быстрее взять под контроль гибридную деятельность россии, которая влияет на Финляндию.

Речь идет об организованной деятельности,

- сказал Орпо.

Орпо отметил, что решение о закрытии восточной границы вступит в силу в четверг в 00:00 и будет действовать до 13 декабря. Премьер подчеркивает, что предыдущие закрытия пограничных переходов на восточной границе были жесткими решениями, а гибридное влияние еще не закончилось.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен уточнила, что на пограничных переходах нельзя будет подать заявление о предоставлении убежища, однако это можно будет сделать в портах и аэропортах. По ее словам полное закрытие восточной границы необходимо во имя национальной безопасности. Также она отметила, что закрытие может быть отменено или продлено еще на две недели, если это будет необходимо.

Представитель пограничной службы Матти Сарасмаа говорит, что железнодорожное сообщение Вайниккала между Финляндией и россией продолжится. Он также добавил, что полное закрытие границы базируется на новой информации, которой на прошлой неделе не было.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

Политика
Фінляндія оголосила про закриття сухопутного кордону з росією до 13 грудня
Finland announces closure of land border with Russia until December 13
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Финляндия объявила о закрытии сухопутной границы с Россией до 13 декабря

Финляндия закрывает свою сухопутную границу с россией для искателей убежища до 13 декабря, позволяя подавать заявления только в аэропортах и морских портах, ссылаясь на беспокойство по поводу "гибридной деятельности" россии. Закрытие границы, которое начнется в четверг, может быть продлено, если это будет необходимо в интересах национальной безопасности.

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