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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Финляндия передаст Украине танки Leopard 2 в случае одобрения такого решения в Европе

Киев • УНН

 • 550557 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Председатель Комитета по вопросам обороны Антти Хаккянен в интервью MTV News заявил, что Финляндия может предоставить Украине боевые танки Leopard 2 при условии принятия соответствующего решения в Европе, передает УНН.

Финляндия передаст Украине танки Leopard 2 в случае одобрения такого решения в Европе

Цитата

"Если Европа собирается одним махом начать более широкое предоставление танков Украине, Финляндии стоило бы присоединиться к этому процессу. Конечно, с небольшим собственным вкладом, потому что для нас, как для приграничной с россией стране, собственная обороноспособность всегда является приоритетом", - сказал Хаккянен.

По словам Хякканена, многие европейские страны имеют большие возможности для предоставления бронетехники, чем Финляндия.

Напомним 

Польша рассматривает запрос Украины о передаче немецких танков Leopard.

Украинские Национальные Новости

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