Финляндия передаст Украине танки Leopard 2 в случае одобрения такого решения в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Председатель Комитета по вопросам обороны Антти Хаккянен в интервью MTV News заявил, что Финляндия может предоставить Украине боевые танки Leopard 2 при условии принятия соответствующего решения в Европе, передает УНН.
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"Если Европа собирается одним махом начать более широкое предоставление танков Украине, Финляндии стоило бы присоединиться к этому процессу. Конечно, с небольшим собственным вкладом, потому что для нас, как для приграничной с россией стране, собственная обороноспособность всегда является приоритетом", - сказал Хаккянен.
По словам Хякканена, многие европейские страны имеют большие возможности для предоставления бронетехники, чем Финляндия.
Напомним
Польша рассматривает запрос Украины о передаче немецких танков Leopard.