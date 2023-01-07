Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2 у разі схвалення такого рішення в Європі

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"Якщо Європа збирається одним махом розпочати більш широке надання танків Україні, Фінляндії варто було б долучитися до цього процесу. Звичайно, з невеликим власним внеском, тому що для нас, як для прикордонної з росією країни, власна обороноздатність завжди є пріоритетом", - сказав Хаккянен.

За словами Хякканена, багато європейських країн мають більші можливості для надання бронетехніки, ніж Фінляндія.

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