Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2 у разі схвалення такого рішення в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен в інтерв'ю MTV News заявив, що Фінляндія може надати Україні бойові танки Leopard 2 за умови ухвалення відповідного рішення в Європі, передає УНН.
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"Якщо Європа збирається одним махом розпочати більш широке надання танків Україні, Фінляндії варто було б долучитися до цього процесу. Звичайно, з невеликим власним внеском, тому що для нас, як для прикордонної з росією країни, власна обороноздатність завжди є пріоритетом", - сказав Хаккянен.
За словами Хякканена, багато європейських країн мають більші можливості для надання бронетехніки, ніж Фінляндія.
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Польща розглядає запит України про передачу німецьких танків Leopard.