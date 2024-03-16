Финляндия начала в 5 раз больше производить оружие после российского вторжения в Украину

У грудні 2023 року Міністерство оборони Фінляндії виділило близько 24 млн євро на збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів - стимулом стало російське повномасштабне вторження в Україну. Про це розробляє фінський громадський ведучий Yle, передає УНН .

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Міністр оборони Антті Хакк'янен заявив, що рішення Європейської комісії про фінансування "відповідає плану, розробленому Міністерством оборони в грудні".

Це рішення, за його словами, фінансує інвестиції, які мають вирішальне значення для забезпечення військової безпеки довгострокової підтримки України.

Спеціальний експерт Міністерства оборони Фінляндії Франс Пелтонен Однак, що із-за довічного часу - вітчизняне виробництво боєприпасів вже виросло в п'ять разів. За його словами, прийняті зараз рішення про фінансування ЄС і держави підвищити поточний рівень.

У виданні відзначили, що якщо інвестиції будуть реалізовані, у Фінляндії буде вироблено в десять разів більше боєприпасів, ніж до початку війни в Україні, а це, у свою чергу, допоможе підтримати Україну і надати зброю.

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