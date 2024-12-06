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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Финляндия готовит зимнюю помощь для ВСУ на 25 млн евро

Финляндия готовит зимнюю помощь для ВСУ на 25 млн евро

Киев  •  УНН

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Финляндия одобрила 26-й пакет оборонной помощи Украине стоимостью 25 млн евро, включающий зимнее снаряжение. Общая стоимость финской помощи достигла 2,3 млрд евро.

Финляндия одобрила новый пакет оборонной помощи Украине стоимостью 25 млн евро. В нем, в частности, зимнее снаряжение для украинских военнослужащих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

детали

Решение о новой помощи Украине принял президент Финляндии по предложению правительства страны 5 декабря. Отмечается, что это будет уже 26-й пакет оборонной поддержки. Оборудование, входящее в эту партию, обойдется Финляндии примерно в 25 миллионов евро. 

Также сообщается, что уже идет подготовка к следующему пакету помощи, который будет реализован по истечении года.

Общая стоимость финского оборонного оборудования для Украины составляет 2,3 млрд евро. На этот раз пакет включает в себя, в частности, зимнее оборудование для украинских войск. Финляндия является одним из сильнейших сторонников Украины, и эта линия не меняется

- заявил министр обороны страны Антти Гяккинен.

Других деталей не раскрывают из соображений безопасности, впрочем в ведомстве отметили, что учли как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны.

В Финляндии планируют выпустить справочник для граждан на случай войны - СМИ12 окт. 2024, 19:23 • 26534 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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