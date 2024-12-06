Финляндия готовит зимнюю помощь для ВСУ на 25 млн евро
Киев • УНН
Финляндия одобрила 26-й пакет оборонной помощи Украине стоимостью 25 млн евро, включающий зимнее снаряжение. Общая стоимость финской помощи достигла 2,3 млрд евро.
Финляндия одобрила новый пакет оборонной помощи Украине стоимостью 25 млн евро. В нем, в частности, зимнее снаряжение для украинских военнослужащих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.
детали
Решение о новой помощи Украине принял президент Финляндии по предложению правительства страны 5 декабря. Отмечается, что это будет уже 26-й пакет оборонной поддержки. Оборудование, входящее в эту партию, обойдется Финляндии примерно в 25 миллионов евро.
Также сообщается, что уже идет подготовка к следующему пакету помощи, который будет реализован по истечении года.
Общая стоимость финского оборонного оборудования для Украины составляет 2,3 млрд евро. На этот раз пакет включает в себя, в частности, зимнее оборудование для украинских войск. Финляндия является одним из сильнейших сторонников Украины, и эта линия не меняется
Других деталей не раскрывают из соображений безопасности, впрочем в ведомстве отметили, что учли как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны.
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