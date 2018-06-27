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Финляндия готова предложить свои услуги для встречи Трампа с Путиным

Финляндия готова предложить свои услуги для встречи Трампа с Путиным

Киев  •  УНН

 • 7999 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Финляндия готова предложить свои услуги для проведения на ее территории встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа, если получит соответствующую просьбу. Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистьо в Twitter, передает УНН.

“Было много вопросов по статье Politico о возможной встрече Трампа с Путиным в Хельсинки. Комментарий Президента Сауле Ниинистьо: “Финляндия всегда готова предложить хорошие услуги, если о них попросят”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, накануне издание Politico сообщил, что местом возможной встречи лидеров США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина могут стать Хельсинки.

There have been many questions about @Politico ’s article on a possible Trump-Putin meeting in Helsinki. Comment by President Sauli Niinistö: “Finland is always ready to offer its good services if asked.” No additional comments available at the moment.

— TPKanslia (@TPKanslia) 26 июня 2018 г.

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