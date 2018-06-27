Фінляндія готова запропонувати свої послуги для зустрічі Трампа з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Фінляндія готова запропонувати свої послуги для проведення на її території зустрічі президентів Росії і Сполучених Штатів Америки Володимира Путіна і Дональда Трампа, якщо отримає відповідне прохання. Про це йдеться в повідомленні канцелярії президента Фінляндії Саулі Нііністьо у Twitter, передає УНН.
“Було багато питань про статтю “Politico” щодо можливої зустрічі Трампа з Путіним у Гельсінкі. Коментар Президента Саулі Нііністьо: “Фінляндія завжди готова запропонувати хороші послуги, якщо про них попросять”, — йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, напередодні видання Politico повідомило, що місцем ймовірної зустрічі лідерів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна можуть стати Гельсінкі.
There have been many questions about @Politico’s article on a possible Trump-Putin meeting in Helsinki. Comment by President Sauli Niinistö: ”Finland is always ready to offer its good services if asked.” No additional comments available at the moment.— TPKanslia (@TPKanslia) 26 июня 2018 г.