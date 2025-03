Фінляндія готова запропонувати свої послуги для зустрічі Трампа з Путіним

“Було багато питань про статтю “Politico” щодо можливої зустрічі Трампа з Путіним у Гельсінкі. Коментар Президента Саулі Нііністьо: “Фінляндія завжди готова запропонувати хороші послуги, якщо про них попросять”, — йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, напередодні видання Politico повідомило, що місцем ймовірної зустрічі лідерів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна можуть стати Гельсінкі.

There have been many questions about @Politico’s article on a possible Trump-Putin meeting in Helsinki. Comment by President Sauli Niinistö: ”Finland is always ready to offer its good services if asked.” No additional comments available at the moment.

