Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с рф

Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. Такое кардинальное решение будет принято в случае необходимости Перед принятием решения предложение должно пройти юридический надзор канцлера юстиции или заместителя канцлера юстиции. Об этом сообщает Helsingin Sanomat, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе правительство Финляндии пыталось полностью закрыть восточную границу. Тогда вице-канцлер юстиции остановил предложение правительства усилить ограничения на восточной границе, поскольку это не защищало бы должным образом возможности подачи прошения об убежище.

По словам заместителя канцлера юстиции Микко Пуумалайнена, документы, подготовленные Министерством внутренних дел, не содержали достаточных гарантий того, что решение сохранит подлинную и эффективную возможность обратиться за международной защитой, гарантированную Конституцией, законодательством ЕС, Европейской конвенцией о правах человека и другими договорами по правам человека.

Еще на прошлой неделе у правительства было сильное политическое желание полностью закрыть восточную границу для искателей убежища. Правительство до сих пор придерживается мнения, что на операцию влияния России необходимо отвечать жесткими мерами. Правительство закончило закрытием всех других пунктов пропуска, кроме Раджа-Йосепина, который является самым северным пунктом пропуска на восточной границе. В субботу туда приехало 55 человек из России, в воскресенье - несколько человек.

Премьер-министр Петтери Орпо (Кок) в воскресенье заявил, что правительство может закрыть всю восточную границу, если это необходимо. По словам Орпо, правительство хочет положить конец российским властям, которые помогают людям добраться до финской границы.

Также, в воскресенье, министр финансов и председатель Basic Finns Рийка Пурра призвал закрыть всю восточную границу.

У нас нет других вариантов. Никакие споры на границе не помогут. Контроль законности разберется в ситуации с точки зрения национальной безопасности и даст возможность закрыть всю границу. Но если нет, все равно должно быть принято политическое решение, - заявил он.

Поэтому Пурра отметил, что правительство должно принять решение, даже если офис канцлера юстиции, который контролирует действия правительства, не видит правовой основы для этого.

Дополнение

Закон о пограничной службе был пересмотрен летом 2022 года. На основании его 16-го раздела Правительство может принять решение о закрытии пункта пропуска или ограничении трансграничного движения на определенный период или до дальнейшего уведомления, если закрытие или ограничение необходимо для борьбы с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения.

На тех же основаниях Правительство Финляндии может принять решение сосредоточить обращение о международной защите на одном или нескольких пунктах пропуска, если это необходимо.

Напомним

Как писал ранее УНН, 16 ноября Правительство Финляндии с целью обеспечения национальной безопасности приняло решение о закрытии некоторых пунктов пропуска на границе с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финляндия планирует закрыть все пункты пропуска на границе с россией, кроме одного "Raja-Joosepi"