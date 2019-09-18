Финалист Лиги чемпионов с ничьи начал выступления в новом сезоне турнира

В первом тайме форвард греков Герреро упустил шанс отличиться, попав мячом в штангу. Далее защитник Мэрия нарушил правила в собственной штрафной зоне, а Кейн наказал соперника точным выстрелом с пенальти. Через 9 минут Лукас оформил эффектный гол ударом из-за пределов штрафной.

Отставание “Олимпиакоса” до перерыва благодаря своему реактивному забега в штрафную змешив Поденсе. На 54 минуте француз Вальбуэна заработал на себе право пробить 11-метровый и сам исполнил наказание — 2:2.

Отметим, что в прошлом сезоне лондонский коллектив участвовал в финале Лиги чемпионов.