Фіналіст Ліги чемпіонів з нічиї розпочав виступи у новому сезоні турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У першому турі групової стадії Ліги чемпіонів грецький “Олімпіакос” на стадіоні “Георгіос Караіскакіс” у Піреях прийняв лондонський “Тоттенхем”, передає кореспондент УНН.
У першому таймі форвард греків Герреро упустив шанс відзначитися, поціливши м’яч у стійку. Далі оборонець Мерія порушив правила у власній карній зоні, а Харрі Кейн покарав суперника точним пострілом з пенальті. Через 9 хвилин Лукас оформив ефектний гол ударом із-за меж штрафної.
Відставання “Олімпіакоса” до перерви завдяки своєму реактивному забігу у штрафну змешив Поденсе. На 54 хвилині француз Вальбуена заробив на собі право пробити 11-метровий та сам виконав покарання — 2:2.
Відзначимо, що минулого сезону лондонський колектив брав участь у фіналі Ліги чемпіонів.