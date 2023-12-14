Финал Нацотбора на Евровидение состоится 3 февраля
Киев • УНН
Кто именно представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2024 станет известно в финале Нацотбора 3 февраля.
Финал национального отбора на Евровидение-2024 состоится 3 февраля. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве напомнили, что песенный конкурс Евровидение-2024 состоится в мае следующего года в шведском Мальме. В нем примут участие представители 37 стран среди которых и Украина. Нынешним лозунгом был выбран "Объединенные музыкой".
Кто именно представит Украину на конкурсе станет известно в финале Нацотбора 3 февраля
Какие песни вошли в финал Нацотбора Евровидения 2024
В финал Национального отбора вошел ряд популярных артистов Украины, которые доказывают, что сейчас самое время для смелой украинской музыки, которую должен услышать весь мир:
- ALYONA ALYONA & JERRY HEIL - "Teresa & Maria"
- DREVO - "Endless chain"
- INGRET - "Keeper"
- MÉLOVIN - "Dreamer"
- NAHABA - "Glasses"
- NAZVA - "Slavic English"
- NAHABA - "Glasses"
- "Slavic English"
- SKYLERR - "Time is running out"
- YAGODY - "Tsunamia"
- YAKTAK - "Lalala"
- ZIFERBLAT - "Place I Call Home"
Кроме того, право выбрать еще одного участника, предоставляется зрителям, которые выберут победителя путем голосования в приложении "Дія". В этот список вошло 9 песен:
- ANKA - "Палала"
- CARPETMAN - "Endless fight"
- KARYOTYPE - "Sadness"
- KRYLATA - "Queen"
- PARFENIUK - "Среди ветров"
- ШЕПА - "Супернонова"
- СТАСЯ - "Рика"
- SWOIIA - "Маленькие ангелы"
- TESLENKO - "Огни идут вверх"
Напомним
Анастасия Димид из Украины заняла пятое место на детском Евровидении 2023, а победу одержала француженка Зои Клозер.
Финал Нацотбора на Евровидение состоится 3 февраля
Кто именно представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2024 станет известно в финале Нацотбора 3 февраля.
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