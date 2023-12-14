Финал Нацотбора на Евровидение состоится 3 февраля

Финал национального отбора на Евровидение-2024 состоится 3 февраля. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве напомнили, что песенный конкурс Евровидение-2024 состоится в мае следующего года в шведском Мальме. В нем примут участие представители 37 стран среди которых и Украина. Нынешним лозунгом был выбран "Объединенные музыкой".

Кто именно представит Украину на конкурсе станет известно в финале Нацотбора 3 февраля - заявили в МКИП.

Какие песни вошли в финал Нацотбора Евровидения 2024

В финал Национального отбора вошел ряд популярных артистов Украины, которые доказывают, что сейчас самое время для смелой украинской музыки, которую должен услышать весь мир:

ALYONA ALYONA & JERRY HEIL - "Teresa & Maria"

DREVO - "Endless chain"

INGRET - "Keeper"

MÉLOVIN - "Dreamer"

NAHABA - "Glasses"

NAZVA - "Slavic English"

NAHABA - "Glasses"

"Slavic English"

SKYLERR - "Time is running out"

YAGODY - "Tsunamia"

YAKTAK - "Lalala"

ZIFERBLAT - "Place I Call Home"

Кроме того, право выбрать еще одного участника, предоставляется зрителям, которые выберут победителя путем голосования в приложении "Дія". В этот список вошло 9 песен:

ANKA - "Палала"

CARPETMAN - "Endless fight"

KARYOTYPE - "Sadness"

KRYLATA - "Queen"

PARFENIUK - "Среди ветров"

ШЕПА - "Супернонова"

СТАСЯ - "Рика"

SWOIIA - "Маленькие ангелы"

TESLENKO - "Огни идут вверх"

Напомним

Анастасия Димид из Украины заняла пятое место на детском Евровидении 2023, а победу одержала француженка Зои Клозер.