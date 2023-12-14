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Финал Нацотбора на Евровидение состоится 3 февраля

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 14:07  •  19049 просмотра

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Кто именно представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2024 станет известно в финале Нацотбора 3 февраля.

Финал национального отбора на Евровидение-2024 состоится 3 февраля. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН

Детали 

В ведомстве напомнили, что песенный конкурс Евровидение-2024 состоится в мае следующего года в шведском Мальме. В нем примут участие представители 37 стран среди которых и Украина. Нынешним лозунгом был выбран "Объединенные музыкой".

Кто именно представит Украину на конкурсе станет известно в финале Нацотбора 3 февраля

- заявили в МКИП. 

Какие песни вошли в финал Нацотбора Евровидения 2024

В финал Национального отбора вошел ряд популярных артистов Украины, которые доказывают, что сейчас самое время для смелой украинской музыки, которую должен услышать весь мир:

  • ALYONA ALYONA & JERRY HEIL - "Teresa & Maria"
  • DREVO - "Endless chain"
  • INGRET - "Keeper"
  • MÉLOVIN - "Dreamer"
  • NAHABA - "Glasses"
  • NAZVA - "Slavic English"
  • NAHABA - "Glasses"
  • "Slavic English"
  • SKYLERR - "Time is running out"
  • YAGODY - "Tsunamia"
  • YAKTAK - "Lalala"
  • ZIFERBLAT - "Place I Call Home"

Кроме того, право выбрать еще одного участника, предоставляется зрителям, которые выберут победителя путем голосования в приложении "Дія". В этот список вошло 9 песен:

  • ANKA - "Палала"
  • CARPETMAN - "Endless fight"
  • KARYOTYPE - "Sadness"
  • KRYLATA - "Queen"
  • PARFENIUK - "Среди ветров"
  • ШЕПА - "Супернонова"
  • СТАСЯ - "Рика"
  • SWOIIA - "Маленькие ангелы"
  • TESLENKO - "Огни идут вверх"

Напомним

Анастасия Димид из Украины заняла пятое место на детском Евровидении 2023, а победу одержала француженка Зои Клозер.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
Фінал Нацвідбору на Євробачення відбудеться 3 лютого
The final of the Eurovision Song Contest will take place on February 3
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