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Финал Лиги конференций: объявлены стартовые составы "Бетиса" и "Челси"

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Во Вроцлаве состоится финал Лиги конференций, где сыграют "Бетис" и "Челси". Тренеры Маурисио Пеллегрини и Энцо Мареска объявили стартовые составы команд.

Финал Лиги конференций: объявлены стартовые составы "Бетиса" и "Челси"

Менее чем через час в польском Вроцлаве состоится финал Лиги конференций сезона-2024/25, в котором сойдутся испанский "Бетис" и английский "Челси". Тренеры команд Маурисио Пеллегрини и Энцо Мареска определились со стартовыми составами своих команд, передает УНН.

Детали

Матч между "Бетисом" и "Челси" начнется менее чем через час. Уже известны стартовые составы обеих команд.

"Бетис" (4-3-3): вратарь Адриан. В защите (слева на право) - Рикардо Родригес, Натан, Марк Бартра, Юссуф Сабали. В центре полузащиты - Джонни, Иско (капитан), Пабло Форнальс. Вингери - Антони и Абде Эззальзули. На острие атаки Седрик Бакамбу.

Запасные: Пабло Гарсия, Серхио Альтимира, Франсиско Вьетес, Мануэль Гонсалес, Джованни Ло Чельсо, Нобель Менди, Анхель Ортис, Роман Перро, Хесус Род, Айтор Руибаль, Матео Флорес.

"Челси" (4-2-3-1): на воротах Филипп Йоргенсен. В защите - Марк Кукурелья, Матье Бадьяшиль, Трево Чалоба, Мало Густо. В опорной зоне - Энцо Фернандес (капитан), Мойзес Кайседо. На флангах атаки - Педру Нету, Чуквунонсо Мадуэке. Под нападающим Коул Палмер, а на острие атаки - Николас Джексон.

Запасные: Тосин Адарабийо, Матис Амугу, Джош Ачимпонг, Лукас Бергстрем, Марк Гиу, Рис Джеймс, Тайрик Джордж, Кирнан Дьюсбери-Холл, Леви Колвилл, Кристофер Нкунку, Роберт Санчес, Джейдон Санчо.

Напомним

Сегодня, 28 мая, в 22:00 в польском Вроцлаве определит победитель трофея Лиги конференций, за который посоревнуются испанский "Бетис" и английский "Челси". Этот матч станет для испанцев первым еврокубковым финалом в истории, а лондонцы могут стать первой командой, которая выиграет все три европейских еврокубковых турнира.

Павел Башинский

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