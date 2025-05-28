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Фінал Ліги конференцій: оголошено стартові склади "Бетіса" та "Челсі"

Київ • УНН

 • 628 перегляди

У Вроцлаві відбудеться фінал Ліги конференцій, де зіграють "Бетіс" та "Челсі". Тренери Маурісіо Пеллегріні та Енцо Мареска оголосили стартові склади команд.

Фінал Ліги конференцій: оголошено стартові склади "Бетіса" та "Челсі"

Менш ніж за годину в польському Вроцлаві відбудеться фінал Ліги конференцій сезону-2024/25, у якому зійдуться іспанський "Бетіс" та англійський "Челсі". Тренери команд Маурісіо Пеллегріні та Енцо Мареска визначилися зі стартовими складами своїх команд, передає УНН.

Деталі

Матч між "Бетісом" та "Челсі" розпочнеться менш ніж за годину. Вже відомі стартові склади обох команд.

"Бетіс" (4-3-3): воротар Адріан. В захисті (зліва на право) - Рікардо Родрігес, Натан, Марк Бартра, Юссуф Сабалі. В центрі півзахисту - Джонні, Іско (капітан), Пабло Форнальс. Вінгери - Антоні та Абде Еззальзулі. На вістрі атаки Седрік Бакамбу.

Запасні: Пабло Гарсія, Серхіо Альтіміра, Франсіско Вьєтес, Мануель Гонсалес, Джованні Ло Чельсо, Нобель Менді, Анхель Ортіс, Роман Перро, Хесус Род, Айтор Руїбаль, Матео Флорес.

"Челсі" (4-2-3-1): на воротах Філіп Йоргенсен. В захисті - Марк Кукурелья, Матьє Бадьяшиль, Трево Чалоба, Мало Густо. В опорній зоні - Енцо Фернандес (капітан), Мойзес Кайседо. На флангах атаки - Педру Нету, Чуквунонсо Мадуеке. Під нападником Коул Палмер, а на вістрі атаки - Ніколас Джексон.

Запасні: Тосін Адарабіойо, Матіс Амугу, Джош Ачімпонг, Лукас Бергстрем, Марк Гіу, Ріс Джеймс, Тайрік Джордж, Кірнан Дьюсбері-Холл, Леві Колвілл, Крістофер Нкунку, Роберт Санчес, Джейдон Санчо.

Нагадаємо

Сьогодні, 28 травня, о 22:00 у польському Вроцлаві визначить переможець трофею Ліги конференцій, за який позмагаються іспанський "Бетіс" та англійський "Челсі". Цей матч стане для іспанців першим єврокубковим фіналом в історії, а лондонці можуть стати першою командою, яка виграє всі три європейські єврокубкові турніри.

Павло Башинський

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