Финал Кубка Украины посетят участники чемпионата Героев АТО - ФФУ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 58979 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 86957 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100523 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102535 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125853 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112375 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138278 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144740 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130193 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130245 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Финал Кубка Украины посетят участники чемпионата Героев АТО - ФФУ

Финал Кубка Украины посетят участники чемпионата Героев АТО - ФФУ

Киев  •  УНН

 • 7357 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Игроки и тренеры команд, выступающих в группе "Восток" Открытого чемпионата Украины Героев АТО, имеют возможность посетить финальный поединок национального Кубка между "Шахтером" и "Ингульца". Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

Для того, чтобы посетить мероприятие, необходимо подать заявку от имени команды в оргкомитет ОЧУ Героев АТО.

В Федерации напомнили, что матч "Шахтер" - петровский "Ингулец" состоится 15 мая, в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Напомним, как писал УНН, в апреле, открытый чемпионат Героев АТО по футболу стартовал сразу в пяти городах.

Заметим, что победителем ОЧУ Героев АТО в 2018 году стал ФК "Кропивницкий".

Украинские Национальные Новости

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