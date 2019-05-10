Финал Кубка Украины посетят участники чемпионата Героев АТО - ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Игроки и тренеры команд, выступающих в группе "Восток" Открытого чемпионата Украины Героев АТО, имеют возможность посетить финальный поединок национального Кубка между "Шахтером" и "Ингульца". Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Для того, чтобы посетить мероприятие, необходимо подать заявку от имени команды в оргкомитет ОЧУ Героев АТО.
В Федерации напомнили, что матч "Шахтер" - петровский "Ингулец" состоится 15 мая, в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".
Напомним, как писал УНН, в апреле, открытый чемпионат Героев АТО по футболу стартовал сразу в пяти городах.
Заметим, что победителем ОЧУ Героев АТО в 2018 году стал ФК "Кропивницкий".