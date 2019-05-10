Фінал Кубку України відвідають учасники чемпіонату Героїв АТО — ФФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Гравці та тренери команд, які виступають у групі “Схід” Відкритого чемпіонату України Героїв АТО, мають можливість відвідати фінальний поєдинок національного Кубку між “Шахтарем” та “Інгульцем”. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.
Для того, аби відвідати захід, необхідно подати заявку від імені команди до оргкомітету ВЧУ Героїв АТО.
У Федерації нагадали, що матч донецький “Шахтар” — петровський “Інгулець” відбудеться 15 травня, у Запоріжжі на стадіоні “Славутич-Арена”.
Нагадаємо, як писав УНН, у квітні, відкритий чемпіонат Героїв АТО з футболу стартував одразу у п’яти містах.
Зауважимо, що переможцем ВЧУ Героїв АТО у 2018 році став ФК “Кропивницький”.