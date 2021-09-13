Фильм об Одесской женской колонии стал призером Венецианского кинофестиваля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Фильм “Цензорка” (107 Mothers) совместного производства Украины, Словакии и Чехии получила приз за лучший сценарий (Иван Остроховский, Петер Керекеш) в секции “Горизонты” 78-го Венецианского международного кинофестиваля, результаты которого стали известны на выходных.
“Цензорка” — дебютная полнометражная игровая картина словацкого режиссера Петера Керекеша по сценарию его земляка Ивана Остроховского.
Фильм снят полностью на русском языке. Отвечая на вопрос о языке картины, режиссер Петер Керекеш отметил, что это было сделано умышленно, чтобы “соблюсти документальную стилистику”.
В ленте рассказывается история молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы — Черноморской исправительной колонии № 74. Она только что родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами.
“Цензорка” — самый продуктивный фильм 78-ого ВМКФ, связанный с Украиной. Еще две ленты — украиноязычные картины “Отсвет” режиссера Васяновича и “Носорог” Сенцова наград не получили.