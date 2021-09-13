Фільм про Одеську жіночу колонію став призером Венеціанського кінофестивалю

“Цензорка” — дебютна повнометражна ігрова картина словацького режисера Петера Керекеша за сценарієм його земляка Івана Остроховського.

Фільм знятий повністю російською мовою. Відповідаючи на питання про мову картини, режисер Петер Керекеш зазначив, що це було зроблено навмисно, щоб “дотримати документальну стилістику”.

У стрічці розповідається історія молодої жінки Лесі, яка була засуджена до ув’язнення в одній з виправних установ Одеси — Чорноморської виправної колонії № 74. Вона тільки що народила первістка і потрапила в світ, населений тільки жінками.

“Цензорка” — найпродуктивніший фільм 78-ого ВМКФ, пов’язаний з Україною. Ще дві стрічки — україномовні картини “Відблиск” режисера Васяновича і “Носоріг” Сенцова нагород не отримали.