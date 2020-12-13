Фильм датского режиссера "Еще по одной" получил европейский "Оскар"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Европейская киноакадемия в онлайн формате вручила все свои ежегодные награды победителям. В номинации лучший европейский режиссер победил датчанин Томас Винтерберг, который снял картину “Еще по одной”, сообщает Euronews, передает УНН.
“Я очень горжусь участием в фантастическом конкурсе. Но другие режиссеры гораздо лучше меня. О, это фантастика, большое спасибо!”, — сказал Винтерберг.
Кроме того, датчанин Мадс Диттманн Миккельсен, сыгравший в ленте Винтерберга, стал лучшим европейским актером.
Отмечается, что премьера “Еще по одной” состоялась в сентябре на международном фестивале в Торонто. Эта лента получила и главную премию Европейской киноакадемии — картина названа лучшим фильмом.
В категории “Лучшая европейская актриса” победила 25-летняя звезда немецкого кинематографа Паула Бер. Девушка сыграла главную роль в картине Кристиана Петцольда “Ундина” — современной сказке о русалке.