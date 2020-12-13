Фільм датського режисера “Ще по одній” отримав європейський “Оскар”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Європейська кіноакадемія в онлайн форматі вручила всі свої щорічні нагороди переможцям. У номінації кращий європейський режисер переміг датчанин Томас Вінтерберг, який зняв картину “Ще по одній”, повідомляє Euronews, передає УНН.
“Я дуже пишаюся участю в фантастичному конкурсі. Але інші режисери набагато краще за мене. О, це фантастика, велике спасибі!”, — сказав Вінтерберг.
Окрім того, датчанин Мадс Діттманн Міккельсен, який зіграв у стрічці Вінтерберга, став кращим європейським актором.
Зазначається, що прем’єра “Ще по одній” відбулася у вересні на міжнародному фестивалі в Торонто. Ця стрічка отримала і головну премію Європейської кіноакадемії — картина названа кращим фільмом.
У категорії “краща європейська актриса” перемогла 25-річна зірка німецького кінематографа Паула Бер. Дівчина зіграла головну роль в картині Крістіана Петцольда “Ундіна” — сучасної казці про русалку.