Филиппины проводят массовую эвакуацию населения из-за приближения супертайфуна «Фунг-Вонг»
Киев • УНН
В воскресенье, 9 ноября, власти Филиппин начали массовую эвакуацию более 100 тысяч человек из восточных и северных районов из-за приближения супертайфуна "Фунг-Вонг". По всей стране объявлено штормовое предупреждение, а в некоторых провинциях установлен наивысший, пятый, уровень опасности. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
Детали
По информации метеорологических служб, супертайфун "Фунг-Вонг" несет постоянные ветры со скоростью 185 км/ч с порывами до 230 км/ч и ожидается его выход на сушу ближе к вечеру воскресенья.
Высший уровень опасности объявлен для юго-восточной части Лусона, в частности провинций Катандуанес и прибрежных районов Камаринес-Норте и Камаринес-Сур.
Последствия приближения стихии уже ощутимы по всей стране. Регулятор гражданской авиации сообщил об отмене более 300 внутренних и международных рейсов.
В социальных сетях, в частности на платформе X, местные жители распространяют видео, демонстрирующие ухудшение погодных условий: сильный ветер, срывающий ветки с деревьев, и большие волны, которые уже начинают затапливать побережье.
Ситуация осложняется тем, что Филиппины еще не оправились от последствий предыдущего стихийного бедствия. "Фунг-Вонг" приблизился к стране лишь через четыре дня после тайфуна Kalmaegi, который унес жизни 204 человек и оставил после себя значительные разрушения.
