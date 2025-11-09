ukenru
8 ноября, 17:24 • 22613 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 40175 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 39837 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 45316 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 65299 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 107444 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 104984 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 143717 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 104203 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 82765 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Графики отключений электроэнергии
Филиппины проводят массовую эвакуацию населения из-за приближения супертайфуна «Фунг-Вонг»

Киев • УНН

 • 1636 просмотра

Власти Филиппин начали массовую эвакуацию более 100 тысяч человек из восточных и северных районов из-за приближения супертайфуна «Фунг-Вонг». По всей стране объявлено штормовое предупреждение, а в некоторых провинциях установлен самый высокий, пятый, уровень опасности.

Филиппины проводят массовую эвакуацию населения из-за приближения супертайфуна «Фунг-Вонг»

В воскресенье, 9 ноября, власти Филиппин начали массовую эвакуацию более 100 тысяч человек из восточных и северных районов из-за приближения супертайфуна "Фунг-Вонг". По всей стране объявлено штормовое предупреждение, а в некоторых провинциях установлен наивысший, пятый, уровень опасности. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

По информации метеорологических служб, супертайфун "Фунг-Вонг" несет постоянные ветры со скоростью 185 км/ч с порывами до 230 км/ч и ожидается его выход на сушу ближе к вечеру воскресенья.  

Высший уровень опасности объявлен для юго-восточной части Лусона, в частности провинций Катандуанес и прибрежных районов Камаринес-Норте и Камаринес-Сур.

Последствия приближения стихии уже ощутимы по всей стране. Регулятор гражданской авиации сообщил об отмене более 300 внутренних и международных рейсов.

В социальных сетях, в частности на платформе X, местные жители распространяют видео, демонстрирующие ухудшение погодных условий: сильный ветер, срывающий ветки с деревьев, и большие волны, которые уже начинают затапливать побережье.

Ситуация осложняется тем, что Филиппины еще не оправились от последствий предыдущего стихийного бедствия. "Фунг-Вонг" приблизился к стране лишь через четыре дня после тайфуна Kalmaegi, который унес жизни 204 человек и оставил после себя значительные разрушения.

Вьетнам готов развернуть более 260 тысяч военных для проведения спасательных работ во время тайфуна06.11.25, 19:02 • 3162 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости МираПроисшествия
Reuters
Филиппины