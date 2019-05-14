Филарет почтил память священномученика Макария

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 49279 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 74123 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 90407 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100441 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124116 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111902 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137963 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144690 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130161 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130215 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Филарет почтил память священномученика Макария

Филарет почтил память священномученика Макария

Киев  •  УНН

 • 10255 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ КП Филарет, а также священнослужители собрались на праздничную Божественную литургию и молебен в память священномученика Макария во Владимирском соборе, передает УНН.

Божественная литургия и молебен священномученика Макария началась сегодня в 9:00 во Владимирском соборе перед чудотворными мощами самого Макария.

Священномученик Макарий, митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси жил в XV веке. О том, где именно родился не известно, однако он точно воспитывался в православной вере.

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В 1495 году, после смерти Киевского митрополита Ионы (Глезно), Собором русских (украинских) архиереев произошло постановки архимандрита Макария митрополитом. Для получения благословения к Константинопольскому Патриарху Нифонта были посланы старец Дионисий и инок Герман. В 1496 году Патриарх прислал Великому князю, княгине и митрополиту Макарию письмо с благословением.

Митрополит Макарий был ревностным пастырем, следил за дисциплиной духовенство, пытался повысить моральный уровень священнослужителей своей Митрополии, но к нарушителям церковной дисциплины и христианской морали был очень строгим. Много помогал он нуждающихся. Также святитель выступал в защиту Православной Церкви от католических властей.

В пасхальные дни 1497 года митрополит Макарий во время поездки в Киев претерпел мученическую смерть. В селе Скриголов, недалеко от города Мозырь (территория современной Беларуси) митрополит, именно в воскресенье 14 мая решил остановиться, чтобы отслужить в местной церкви Литургию. И в то время приближались татары. Митрополит Макарий сообщил об этом верующих призвав их спрятаться, а сам продолжил молиться. Ворвавшись в храм, татары убили митрополита Макария перед Престолом в алтаре, отрубив ему голову.

Ранее стало известно, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не приедет в память священномученика Макария во Владимирском соборе.

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