Филарет почтил память священномученика Макария
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ КП Филарет, а также священнослужители собрались на праздничную Божественную литургию и молебен в память священномученика Макария во Владимирском соборе, передает УНН.
Божественная литургия и молебен священномученика Макария началась сегодня в 9:00 во Владимирском соборе перед чудотворными мощами самого Макария.
Священномученик Макарий, митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси жил в XV веке. О том, где именно родился не известно, однако он точно воспитывался в православной вере.
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В 1495 году, после смерти Киевского митрополита Ионы (Глезно), Собором русских (украинских) архиереев произошло постановки архимандрита Макария митрополитом. Для получения благословения к Константинопольскому Патриарху Нифонта были посланы старец Дионисий и инок Герман. В 1496 году Патриарх прислал Великому князю, княгине и митрополиту Макарию письмо с благословением.
Митрополит Макарий был ревностным пастырем, следил за дисциплиной духовенство, пытался повысить моральный уровень священнослужителей своей Митрополии, но к нарушителям церковной дисциплины и христианской морали был очень строгим. Много помогал он нуждающихся. Также святитель выступал в защиту Православной Церкви от католических властей.
В пасхальные дни 1497 года митрополит Макарий во время поездки в Киев претерпел мученическую смерть. В селе Скриголов, недалеко от города Мозырь (территория современной Беларуси) митрополит, именно в воскресенье 14 мая решил остановиться, чтобы отслужить в местной церкви Литургию. И в то время приближались татары. Митрополит Макарий сообщил об этом верующих призвав их спрятаться, а сам продолжил молиться. Ворвавшись в храм, татары убили митрополита Макария перед Престолом в алтаре, отрубив ему голову.
Ранее стало известно, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не приедет в память священномученика Макария во Владимирском соборе.