Філарет вшанував пам’ять священномученика Макарія

Божественна літургія і молебень до священномученика Макарія розпочалась сьогодні о 9 годині у Володимирському соборі перед чудотворними мощами самого Макарія.

Священномученик Макарій, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі жив у XV столітті. Про те, де саме народився не відомо, проте він точно виховувався у православній вірі.

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В 1495 році, після смерті Київського Митрополита Іони (Глезни), Собором руських (українських) архієреїв відбулося поставлення архімандрита Макарія Митрополитом. Для одержання благословення до Константинопольського Патріарха Нифонта були послані старець Діонісій і чернець Герман. 1496 року Патріарх надіслав Великому князеві, княгині та митрополиту Макарію листа з благословенням.

Митрополит Макарій був ревним пастирем, стежив за дисципліною духівництво, намагався підвищити моральний рівень священнослужителів своєї Митрополії, але до порушників церковної дисципліни та християнської моралі був дуже суворим. Багато допомагав він нужденних. Також святитель виступав на захист Православної Церкви від католицьких можновладців.

У пасхальні дні 1497 року митрополит Макарій під час поїздки до Києва зазнав мученицької смерті. У селі Скриголов, що неподалік від міста Мозир (територія сучасної Білорусі) митрополит, саме у неділю 14 травня вирішив зупинитися, щоб відслужити у місцевій церкві Літургію. Та в той час наближались татари. Митрополит Макарій повідомив про це вірян закликавши їх сховатись, а сам продовжив молитись. Увірвавшись до храму, татари вбили митрополита Макарія перед Престолом у вівтарі, відрубавши йому голову.

Раніше стало відомо, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не приїде на вшанування пам’яті священномученика Макарія у Володимирському соборі.