Филарет: накануне выборов процесс перехода парафий в ПЦУ замедлился

"Это действительно так. Потому что думали, что будет президентом человек, который не будет поддерживать этот процесс объединения украинского православия. Зеленский заявил, что он не будет вмешиваться в церковные дела. И это хорошо. Но если он не будет вмешиваться, народ сам выберет украинскую церковь ", - отметил священнослужитель.



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Филарет также отметил, что церковь готова придерживаться законов власти, кроме запрета веры.



"Церковь признавала законы советской власти и подчинялась этим законам, кроме того, когда это касалось веры. А когда требовали отказаться от Христа, тогда и священники, и епископы, и миряне шли в Сибирь и шли на расстрел", - отметил Филарет.



Напомним, что по последним данным в ПЦУ перешло 518 приходов.



Также, Филарет назвал причину непризнания зарубежными церквями ПЦУ.