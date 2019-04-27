Філарет: напередодні виборів процес переходу парафій до ПЦУ уповільнився

"Це дійсно так. Бо думали, що буде президентом людина, яка не буде підтримувати оцей процес об’єднання українського православ’я. Зеленський заявив, що він не буде втручатися у церковні справи. І це добре. Але якщо він не буде втручатися, то народ сам обере українську церкву", - зазначив священнослужитель.



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Філарет також зазначив, що церква готова притримуватися законів влади, окрім заборони віри.



"Церква визнавала закони радянської влади і підпорядковувалася цим законам, крім того, коли це стосувалося віри. А коли вимагали відмовитися від Христа, тоді і священики, і єпископи, і миряни йшли в Сибір і йшли на розстріл", - зазначив Філарет.



Нагадаємо, що за останніми даними до ПЦУ перейшло 518 парафій.



Також, Філарет назвав причину невизнання закордонними церквами ПЦУ.