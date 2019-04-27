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Філарет: напередодні виборів процес переходу парафій до ПЦУ уповільнився

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Процес переходу храмів до Православної церкви України значно уповільнівся через вибори. Про це заявив почесний патріарх Православної церкви України Філарет в інтерв’ю Радіо "Свобода", передає УНН.

"Це дійсно так. Бо думали, що буде президентом людина, яка не буде підтримувати оцей процес об’єднання українського православ’я. Зеленський заявив, що він не буде втручатися у церковні справи. І це добре. Але якщо він не буде втручатися, то народ сам обере українську церкву", - зазначив священнослужитель.

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Філарет також зазначив, що церква готова притримуватися законів влади, окрім заборони віри.

"Церква визнавала закони радянської влади і підпорядковувалася цим законам, крім того, коли це стосувалося віри. А коли вимагали відмовитися від Христа, тоді і священики, і єпископи, і миряни йшли в Сибір і йшли на розстріл", - зазначив Філарет.

Нагадаємо, що за останніми даними до ПЦУ перейшло 518 парафій.

Також, Філарет назвав причину невизнання закордонними церквами ПЦУ.

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