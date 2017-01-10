ФИФА увеличила количество участников Чемпионата мира до 48 команд
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение об увеличении количества участников финальной стадии Чемпионата мира с 32 до 48 команд. Об этом говорится в сообщении в официальном микроблоге Twitter ФИФА, передает УНН.
"Совет ФИФА единогласно принял решение об увеличении команд до 48, начиная с Чемпионата мира 2026", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что команды будут разделены на 16 групп по 3 команды.
Как сообщал УНН, ФИФА определила лучшую команду.