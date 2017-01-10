ФИФА увеличила количество участников Чемпионата мира до 48 команд

"Совет ФИФА единогласно принял решение об увеличении команд до 48, начиная с Чемпионата мира 2026", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что команды будут разделены на 16 групп по 3 команды.

Как сообщал УНН, ФИФА определила лучшую команду.