ФІФА збільшила кількість учасників Чемпіонату світу до 48 команд

"Рада ФІФА одноголосно прийняла рішення про збільшення команд до 48, починаючи з Чемпіонату світу 2026", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що команди будуть розділені на 16 груп по 3 команди.

Як поівдомляв УНН, ФІФА визначило найкращу команду.