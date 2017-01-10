ФІФА збільшила кількість учасників Чемпіонату світу до 48 команд
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) схвалила рішення про збільшення кількості учасників фінальної стадії Чемпіонату світу з 32 до 48 команд. Про це йдеться в повідомленні в офіційному мікроблозі Twitter ФІФА, передає УНН.
"Рада ФІФА одноголосно прийняла рішення про збільшення команд до 48, починаючи з Чемпіонату світу 2026", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що команди будуть розділені на 16 груп по 3 команди.
Як поівдомляв УНН, ФІФА визначило найкращу команду.