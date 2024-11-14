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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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FIFA представила обновленный трофей Клубного ЧМ с необычным дизайном и надписями

FIFA представила обновленный трофей Клубного ЧМ с необычным дизайном и надписями

Киев  •  УНН

 • 951 просмотра

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FIFA показала обновленный золотой трофей для Клубного чемпионата мира, который может трансформироваться. На поверхности кубка выгравированы надписи на 13 языках, включая русский.

Международная федерация футбола (FIFA) представила обновленный трофей Клубного чемпионата мира, который получит победитель обновленного турнира. Трофей выполнен из золота и может превратиться из щита в многогранную и орбитальную структуру. На его поверхности выгравированы записи, в том числе и на русском языке. Об этом сообщает сайт FIFA, передает УНН.

«Созданный в сотрудничестве с TiffanyAndCo, этот трофей будет впервые вручен победителям обновленного турнира Клубный чемпионат мира, который состоится в следующем году», - заявили в FIFA.

В FIFA отметили, что трофей олицетворяет мир клубного футбола - праздник надежды, совершенства и гордости, воплощая путь каждого клуба, игрока и болельщика, объединенных своей страстью к красивой игре.

«Вдохновленный новаторскими путешествиями, периодической системой Менделеева, астрономией, каждый отблеск золота отражает неустанное стремление к величию. Это объединяет мир и символизирует прошлое, настоящее и будущее, сохраняя наследие клубного футбола для будущих поколений», - добавили в FIFA.

Президент Федерации Джанни Инфантино заявил, что «трофей должен был быть инновационным, инклюзивным, новаторским и действительно глобальным, как это соревнование. Трофей Клубного чемпионата мира ФИФА - замечательный эквивалент нашего культового Чемпионата мира ФИФА - является революционным символом яркого, нового будущего клубного футбола, вдохновленного прошлым».

Трофей выполнен из золота, а его поверхность выгравирована лазером с яркими изображениями богатой истории и культуры прекрасной игры, от динамичных футболистов и болельщиков до даты основания ФИФА.

Надписи на трофее выгравированы на 13 языках, включая древнегреческий, арабский, английский, французский, немецкий, хинди, итальянский, японский, латинский, мандаринский, португальский, испанский, а также русский.

В частности, на одной из сторон трофея можно увидеть надпись на русском языке: «футбол объединяет мир», хотя сборная России и российские клубы были исключены из всех турниров под эгидой FIFA и UEFA после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Также на кубке есть послание чемпионам: «Для тех, кто держит этот трофей, история принадлежит вам. Вы стали свидетелем того момента, который представляет собой вершину клубного футбола, подаренную немногим, но отмеченную многими».

Дополнение

Клубный чемпионат мира по футболу - является официальным правопреемником Межконтинентального кубка, который разыгрывался с 1960 по 2004 годы. Первый розыгрыш турнира состоялся в 2000 году, но из-за банкротства спонсора чемпионата ISL второй розыгрыш произошел только через 5 лет - в 2005 году.

До 2025 года в турнире принимали участие только 8 команд - победители Лиги чемпионов КОНКАКАФ, Лиги чемпионов КАФ, Лиги чемпионов АФК, Лига чемпионов ОФК 2023 и страна, которая принимает чемпионат. Сначала команды играют в раунде плей-офф и 2 лучшие команды проходят в полуфинал, где встречаются с победителями Кубка Либертадорес и Лиги Чемпионов.

С 2025 года количество команд возрастет до 32 участниц, которые будут поделены на 8 групп. Турнир следующим летом пройдет в США. Европу представят 12 команд, среди которых - «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия Д», «Ювентус», «Атлетико» и «Зальцбург».

Больше всего побед на Клубном чемпионате мира имеет мадридский «Реал» - 5 трофеев, а Криштиану Роналду с 7 забитыми голами является лучшим бомбардиром турнира.

Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который в 2023 году благодаря победе в Лиге Чемпионов пробился на турнир, где в финале переиграл бразильский Флуминенсе.

"Манчестер Сити" выборол первенство в Лиге Чемпионов10 июн. 2023, 20:15 • 2168140 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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