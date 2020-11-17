ФИФА перенесла даты проведения Клубного чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В свете текущей глобальной пандемии COVID-19 и ее продолжающегося влияния на футбол Бюро Совета ФИФА приняло ряд решений, связанных с соревнованиями ФИФА, включая Клубный чемпионат мира по футболу 2020 года, передает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
В связи с изменившимися сроками проведения национальных чемпионатов турнир будет перенесен на февраль 2021 года. ЧМ среди клубов состоится в Катаре с 1 по 11 февраля. Изначально планировалось, что он пройдет в декабре этого года.
Отметим, что сейчас известны имена двух клубов, которые точно примут участие в данном турнире — “Бавария” и “Аль-Духайль”.
Всего в турнире будут играть семь коллективов.
Добавим, действующим чемпионом соревнований является английский “Ливерпуль”.