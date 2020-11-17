ФІФА перенесла дати проведення Клубного чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У світлі поточної глобальної пандемії COVID-19 і її триваючого впливу на футбол Бюро Ради ФІФА ухвалило низку рішень, пов'язаних зі змаганнями ФІФА, включаючи Клубний чемпіонат світу з футболу 2020 року, передає УНН з посиланням на сайт ФІФА.
У зв’язку зі зміненими термінами проведення національних чемпіонатів турнір буде перенесений на лютий 2021 року. ЧС серед клубів відбудеться в Катарі з 1 по 11 лютого. Спочатку планувалося, що він пройде в грудні нинішнього року.
Відзначимо, що наразі відомими імена двох клубів, які точно візьмуть участь у даному турнірі — “Баварія” і “Аль-Духайль”.
Всього в турнірі гратимуть сім колективів.
Додамо, чинним чемпіоном змагань є англійський “Ліверпуль”.