ФИФА назвала трех номинантов на звание лучшего тренера года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала номинантов на приз лучшему тренеру года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации, передает УНН.
В тройку финалистов попали наставники трех английских клубов: Хосеп Гвардиола (“Манчестер Сити”), Юрген Клопп (“Ливерпуль”) и Маурисио Почеттино (“Тоттенхэм”).
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Напомним, ФИФА обнародовала тройки финалистов на получение различных индивидуальных наград по итогам футбольного 2018 года.