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ФІФА назвала трьох номінантів на звання кращого тренера року

ФІФА назвала трьох номінантів на звання кращого тренера року

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала номінантів на приз найкращому тренеру року. Про це повідомляється в Twitter-акаунті організації, передає УНН.

У трійку фіналістів потрапили наставники трьох англійських клубів: Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), Юрген Клопп ("Ліверпуль") і Маурісіо Почеттіно ("Тоттенхем").

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Нагадаємо, ФІФА оприлюднила трійки фіналістів на отримання різних індивідуальних нагород за підсумками футбольного 2018 року.

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