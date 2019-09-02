ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучший футболист года

На звание лучший игрок года будут претендовать нападающий "Барселоны" Лионель Месси, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, а также защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

У женщин за аналогичную награду поведут борьбу Люси Бронз ("Лион"), Алекс Морган ("Орландо Прайд"), Меган Рапино ("Рейн").

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В тройку финалистов за награду имени Ференца Пушкаша (красивый гол) сойдутся Месси, Кинтеро и Даниэль Жоре.

Отметим, что церемония вручения наград пройдет в Милане 23 сентября.

Как сообщалось, защитника "Ливерпуля" признали лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.