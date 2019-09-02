ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучший футболист года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сайт ФИФА обнародовал тройки финалистов на получение различных индивидуальных наград по итогам футбольного 2018 года, передает УНН.
На звание лучший игрок года будут претендовать нападающий "Барселоны" Лионель Месси, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, а также защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
У женщин за аналогичную награду поведут борьбу Люси Бронз ("Лион"), Алекс Морган ("Орландо Прайд"), Меган Рапино ("Рейн").
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В тройку финалистов за награду имени Ференца Пушкаша (красивый гол) сойдутся Месси, Кинтеро и Даниэль Жоре.
Отметим, что церемония вручения наград пройдет в Милане 23 сентября.
Как сообщалось, защитника "Ливерпуля" признали лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.