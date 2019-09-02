ФІФА оголосила трійку претендентів на звання кращий футболіст року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сайт ФІФА оприлюднив трійки фіналістів на отримання різних індивідуальних нагород за підсумками футбольного 2018 року, передає УНН.
На звання кращий гравець року претендуватимуть нападник "Барселони" Ліонель Мессі, нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, а також оборонець "Ліверпулю" Вірджил ван Дейк.
У жінок за аналогічну нагороду поведуть боротьбу: Люсі Бронз ("Ліон"), Алекс Морган ("Орландо Прайд"), Меган Рапіно ("Рейн").
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До трійки фіналістів за нагороду імені Ференца Пушкаша (найкрасивіший гол) зійдуться Мессі, Хуан Кінтеро та Даніель Жорі.
Зауважимо, що церемонія вручення нагород пройде у Мілані 23 вересня.
Як повідомлялося, захисника "Ліверпулю" визнали кращим футболістом сезону за версією УЄФА.