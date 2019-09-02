Коноплянка перейшов у "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні ФК “Шахтар” підписав контракт з експівзахисником “Дніпра”, “Севільї” і “Шальке” Євгеном Коноплянкою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний директор “Шахтаря” Сергій Палкін, передає УНН.
“Сьогодні Клуб підписав контракт з експівзахисником „Дніпра“, „Севільї“ і „Шальке“ Євгеном Коноплянкою”, — написав Палкін.
За його словами, це футболіст високого рівня, гравець збірної України, який добре відомий уболівальникам і не потребує додаткового представлення.
“Упевнений, з приходом настільки кваліфікованого виконавця наша команда стане ще сильніше. Женя, ласкаво просимо в „Шахтар“!” — додав Гендиректор Клубу.
Як повідомялв УНН, “Шальке” досягнув домовленості по трансферу Коноплянки.