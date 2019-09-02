Коноплянка перешел в "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня ФК "Шахтер" подписал контракт с экс-полузащитником "Днепра", "Севильи" и "Шальке" Евгением Коноплянкой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, передает УНН.
"Сегодня Клуб подписал контракт с экс-полузащитником "Днепра", "Севильи" и "Шальке" Евгением Коноплянкой", - написал Палкин.
По его словам, это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не требует дополнительного представления.
"Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет еще сильнее. Женя, добро пожаловать в "Шахтер"!", - добавил Гендиректор Клуба.
Как сообщал УНН, "Шальке" достиг договоренности по трансферу Коноплянки.