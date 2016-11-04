ФИФА назвала 23 претендентов на звание лучшего футболиста года
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. ФИФА опубликовала короткий-лист из 23 футболистов, претендующих на звание лучшего игрока 2016 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Так, на звание лучшего футболиста претендуют:
1 - Серхио Агуэро ( "Манчестер Сити")
2 - Гарет Бэйл ( "Реал")
3 - Джанлуиджи Буффон ( "Ювентус")
4 - Криштиану Роналду ( "Реал")
5 - Кевин Де Брюйне ( "Манчестер Сити")
6 - Гризманн ( "Атлетико")
7 - Златан Ибрагимович ( "Манчестер Юнайтед")
8 - Андрес Иньеста ( "Барселона")
9 - нгола Канте ( "Лестер")
10 - Тони Кроос ( "Реал")
11 - Роберт Левандовски ( "Бавария")
12 - Рияд Марез ( "Лестер")
13 - Лионель Месси ( "Барселона")
14 - Лука Модрич ( "Реал")
15 - Мануэль Нойер ( "Бавария")
16 - Неймар ( "Барселона")
17 - Месут Озил ( "Арсенал")
18 - Димитри Пайе ( "Вест Хэм")
19 - Погба ( "МЮ")
20 - Серхио Рамос ( "Реал")
21 - Алексис Санчес ( "Арсенал")
22 - Луис Суарес ( "Барселона")
23 - Джейми Варди ( "Лестер").
Напомним, 2 декабря ФИФА объявит тройку финалистов, а 9 января 2017 года в Цюрихе состоится церемония вручения награды лучшему игроку года.