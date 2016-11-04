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15 марта, 19:03 • 114189 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163736 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136255 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128865 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111975 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104971 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101073 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ФИФА назвала 23 претендентов на звание лучшего футболиста года

ФИФА назвала 23 претендентов на звание лучшего футболиста года

Киев • УНН

 • 14610 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. ФИФА опубликовала короткий-лист из 23 футболистов, претендующих на звание лучшего игрока 2016 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Так, на звание лучшего футболиста претендуют:

1 - Серхио Агуэро ( "Манчестер Сити")
2 - Гарет Бэйл ( "Реал")
3 - Джанлуиджи Буффон ( "Ювентус")
4 - Криштиану Роналду ( "Реал")
5 - Кевин Де Брюйне ( "Манчестер Сити")
6 - Гризманн ( "Атлетико")
7 - Златан Ибрагимович ( "Манчестер Юнайтед")
8 - Андрес Иньеста ( "Барселона")
9 - нгола Канте ( "Лестер")
10 - Тони Кроос ( "Реал")
11 - Роберт Левандовски ( "Бавария")
12 - Рияд Марез ( "Лестер")
13 - Лионель Месси ( "Барселона")
14 - Лука Модрич ( "Реал")
15 - Мануэль Нойер ( "Бавария")
16 - Неймар ( "Барселона")
17 - Месут Озил ( "Арсенал")
18 - Димитри Пайе ( "Вест Хэм")
19 - Погба ( "МЮ")
20 - Серхио Рамос ( "Реал")
21 - Алексис Санчес ( "Арсенал")
22 - Луис Суарес ( "Барселона")
23 - Джейми Варди ( "Лестер").

Напомним, 2 декабря ФИФА объявит тройку финалистов, а 9 января 2017 года в Цюрихе состоится церемония вручения награды лучшему игроку года.

Украинские Национальные Новости

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