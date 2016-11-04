ФІФА назвала 23 претендентів на звання найкращого футболіста року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. ФІФА опублікувала короткий-лист з 23 футболістів, які претендують на звання кращого гравця 2016 року, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Так, на звання кращого футболіста претендують:
1 - Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті")
2 - Гарет Бейл ("Реал")
3 - Джанлуїджі Буффон ("Ювентус")
4 - Кріштіану Роналду ("Реал")
5 - Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")
6 - Антуан Грізманн ("Атлетіко")
7 - Златан Ібрагімовіч ("Манчестер Юнайтед")
8 - Андрес Іньєста ("Барселона")
9 - Н'Голо Канте ("Лестер")
10 - Тоні Кроос ("Реал")
11 - Роберт Лєвандовскі ("Баварія")
12 - Ріяд Марез ("Лестер")
13 - Ліонель Мессі ("Барселона")
14 - Лука Модріч ("Реал")
15 - Мануель Нойєр ("Баварія")
16 - Неймар ("Барселона")
17 - Месут Озіл ("Арсенал")
18 - Дімітрі Пайє ("Вест Хем")
19 - Поль Погба ("МЮ")
20 - Серхіо Рамос ("Реал")
21 - Алексіс Санчес ("Арсенал")
22 - Луїс Суарес ("Барселона")
23 - Джеймі Варді ("Лестер").
Нагадаємо, 2 грудня ФІФА оголосить трійку фіналістів, а 9 січня 2017 року в Цюріху відбудеться церемонія вручення нагороди найкращому гравцеві року.