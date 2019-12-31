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ФИФА может изменить правило офсайда в пользу атаки

ФИФА может изменить правило офсайда в пользу атаки

Киев  •  УНН

 • 8231 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) может внести изменения в трактовку правила офсайда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times и Радио Свобода.

По информации источника, игрок команды, которая атакует, будет находиться в положении "вне игры" при наличии "видимого просвета" между ним и игроком защищающейся команды. Иными словами, в случае, если игрок атаки будет всем телом расположен ближе к воротам соперника, чем игрок защиты, тогда будет фиксироваться офсайд. Сейчас офсайд фиксируется в случаях, когда части тел игроков атаки, которыми можно забить гол, располагаются ближе к воротам соперника.

Если ФИФА примет решение изменить правило, она обратится в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который отвечает за регулирование правил в футболе, с просьбой оценить возможность изменения трактовки и впоследствии внесении изменения в правила.

Последний раз изменения в правила трактовки офсайда были внесены в 1990 году: игрокам атакующей команды, позволили находиться на одной линии с последним защитником, ранее игроки атаки имели располагаться перед последним игроком защищающейся команды.

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