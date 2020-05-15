ФИБА обнародовала новые сроки проведения олимпийской квалификации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) определила новые сроки квалификационного турнира Олимпиады-2020 среди мужских команд, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИБА.
После обсуждения с Международным олимпийским комитетом ФИБА подтвердила, что перенесенные мужские отборочные турниры ФИБА будут проводиться с 29 июня по 4 июля 2021 года.
Всего в квалификации Олимпиады-2020 примут участие 24 мужские национальные сборные. Четыре квалификационных турнира должны состояться в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии.
Четыре победителя квалификации присоединятся к семи сборным, которые гарантировали себе участие на ОИ в Токио, а также к команде-хозяйке - Японии.
Добавим также, непосредственно Олимпиада-2020 в Токио должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.