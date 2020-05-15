ФІБА оприлюднила нові терміни проведення олімпійської кваліфікації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) визначила нові терміни кваліфікаційного турніру Олімпіади-2020 серед чоловічих команд, інформує УНН з посиланням на сайт ФІБА.
Після обговорення з Міжнародним олімпійським комітетом ФІБА підтвердила, що перенесені чоловічі відбіркові турніри ФІБА будуть проводитися з 29 червня по 4 липня 2021 року.
Усього в кваліфікації Олімпіади-2020 візьмуть участь 24 чоловічі національні збірні. Чотири кваліфікаційні турніри мають відбутися в Канаді, Хорватії, Литві та Сербії.
Чотири переможці кваліфікацій приєднаються до семи збірних, які гарантували собі участь на ОІ в Токіо, а також до команди-господарки – Японії.
Додамо також, безпосередньо Олімпіада-2020 у Токіо має відбутися з 23 липня по 8 серпня 2021 року.