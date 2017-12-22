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ФГВФЛ задолжал Минфину и Нацбанку более 66 млрд грн

Киев • УНН

 • 10935 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. По состоянию на начало декабря этого года задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед Национальным банком составляла 6,48 млрд грн, перед Министерством финансов - 59,56 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, передает УНН.

ФГВФЛ задолжал Минфину и Нацбанку более 66 млрд грн

"На начало декабря (07.12) остаток задолженности Фонда составил 66,04 млрд грн, в том числе: перед Министерством Финансов - 59,56 млрд грн, перед НБУ - 6,48 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Фонд намеревался досрочно погасить 1 млрд грн задолженности по кредитам Министерства финансов, однако не смог этого сделать из-за отсутствия соответствующего механизма.

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При этом, на обслуживание кредитов в 2017 году расходы Фонда составили 2,3 млрд грн.

Напомним, за время так называемого очистки банковского сектора было уничтожено около 90 отечественных банков. Активы ликвидируемых банков были переданы Фонду гарантирования вкладов, которые, по данным Генпрокуратуры, продал их по заниженной стоимости. Вкладчики ликвидируемых банков до сих пор не могут получить свои средства и жалуются на массовые нарушения со стороны ФГВФЛ. Эксперты же считают ликвидацию отечественных банков фарсом.

В то же время, заемщики банка "Михайловский", по данным прокуратуры, вообще стали жертвой ФГВФЛ, который полтора года вводил их в заблуждение и незаконно собирал с них деньги.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор". В результате этих действий ООО "Финансовой компании "Фагор", а также введеным в заблуждение физическими лицами (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.

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