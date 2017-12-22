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ФГВФО заборгував Мінфіну та Нацбанку понад 66 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Станом на початок грудня цього року заборгованість Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Національним банком становила 6,48 млрд грн, перед Міністерством фінансів - 59,56 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.

ФГВФО заборгував Мінфіну та Нацбанку понад 66 млрд грн

"На початок грудня (07.12) залишок заборгованості Фонду склав 66,04 млрд грн, у тому числі: перед Міністерством Фінансів – 59,56 млрд грн; перед НБУ – 6,48 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що Фонд мав намір достроково погасити 1 млрд грн заборгованості за кредитами Міністерства фінансів, проте не зміг цього зробити через відсутність відповідного механізму.

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При цьому, на обслуговування кредитів у 2017 році витрати Фонду становили 2,3 млрд грн.

Нагадаємо, за час так званого очищення банківського сектору було знищено приблизно 90 вітчизняних банків. Активи ліквідованих банків були передані Фонду гарантування вкладів, який, за даними Генпрокуратури, продав їх за заниженою вартістю. Вкладники ліквідованих банків досі не можуть отримати свої кошти та нарікають на масові порушення з боку ФГВФО. Експерти ж вважають ліквідацію вітчизняних банків фарсом.

Водночас, позичальники банку “Михайлівський”, за даними прокуратури, взагалі стали жертвою ФГВФО, який півтора роки вводив їх в оману та незаконно збирав з них кошти.

“Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ “Банк Михайлівський” під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв’язку з відступленням права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ “Фінансова компанія “Фагор”. В результаті цих дій ТОВ “Фінансова компанія "Фагор", а також введенням в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків”, — йдеться у матеріалах слідства.

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